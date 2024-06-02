Южноуральских курильщиков предупреждают о болезни Крона

Болезнь Крона — это хроническое воспалительное заболевание кишечника. Минздрав Челябинской области выпустил памятку для курильщиков, в которой рассказывается о последствиях этой вредной привычки. Любителей покурить могут ожидать такие заболевания как гастрит, язва, болезнь Крона.
По словам Елены Исаковой, гастроэнтеролога клиники ЮУГМУ, в дыме электронных сигарет также содержится никотин и другие токсичные вещества — аммиак, смола, химические ароматизаторы.
«При курении они вместе со слюной попадают в пищевод, желудок и другие органы пищеварительной системы. Это чревато серьезными последствиями: нарушением перистальтики кишечника, отрыжкой и изжогой, спазмами прямой кишки, болями в эпигастральной области», — рассказала она.
Безусловно, стоит сразу же обратиться к специалисту, если у вас возник хоть один из перечисленных симптомов.