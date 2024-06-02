Южноуральских курильщиков предупреждают о болезни Крона

Болезнь Крона — это хроническое воспалительное заболевание кишечника. Минздрав Челябинской области выпустил памятку для курильщиков, в которой рассказывается о последствиях этой вредной привычки. Любителей покурить могут ожидать такие заболевания как гастрит, язва, болезнь Крона.