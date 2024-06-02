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Бастрыкин взял на контроль дело об аварийном доме в Кемеровской области

Жители аварийного дома в Новокузнецке рассказали о потопах и пожарах.

Глава СК РФ взял на контроль проверку по информации об аварийном доме в Новокузнецке.

Жители дома 1956 года постройки, который признан аварийным, пожаловались на ужасное состояние здания. В прошлом году в доме частично снесло кровлю ветром. Из-за этого во время дождя квартиры затапливает водой до первого этажа. В этом году прорвало трубу горячего водоснабжения и загорелась одна из квартир из-за старой электропроводки. Жители обращались в УК и аварийную службу, но никаких мер принято не было.

В СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу начата процессуальная проверка. О результатах проверки будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину.