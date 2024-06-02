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В Воронежской области разрешили кататься на моторных лодках и гидроциклах

Патрулировать обстановку на воде будут специалисты МЧС.

Источник: ГУ МЧС по Воронежской области

С сегодняшнего дня, 2 июня, в Воронежской области официально разрешено кататься на гидроциклах и моторных лодках. Об этом проинформировали граждан в МЧС по региону.

Там пояснили, что закончился период весеннего ограничения навигации. Он был введен ранее и связан с нерестовым запретом. С сегодняшнего дня официально можно использовать водные объекты для плавания.

За обстановкой на воде будут следить специалисты. В МЧС напомнили, что на акваториях и границах населенных пунктов, пристаней, разрешается со скоростью не более 30 км в час, а вблизи пляжей до 15 км в час.

МЧС