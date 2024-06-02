В Воронежской области разрешили кататься на моторных лодках и гидроциклах

С сегодняшнего дня, 2 июня, в Воронежской области официально разрешено кататься на гидроциклах и моторных лодках. Об этом проинформировали граждан в МЧС по региону.
Там пояснили, что закончился период весеннего ограничения навигации. Он был введен ранее и связан с нерестовым запретом. С сегодняшнего дня официально можно использовать водные объекты для плавания.
За обстановкой на воде будут следить специалисты. В МЧС напомнили, что на акваториях и границах населенных пунктов, пристаней, разрешается со скоростью не более 30 км в час, а вблизи пляжей до 15 км в час.