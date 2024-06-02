В Минске назвали адреса, где в начале июня отключат горячую воду

Как сообщает РУП «Минскэнерго», в период с 4 июня горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей по адресам:
б. Мулявина, 3, 5, 7;
пер. Инструментальный, 3, 4, 6, 9, 11а, 15, 17;
пер. К. Чорного, 1, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 11;
пер. Калининградский, 6, 7а, 7а к.1, 8, 12, 13, 20а;
пер. Козлова, 29;
пер. Краснозвездный, 12, 12а, 14, 17;
пр. Независимости, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 50, 52,54, 56, 58, 58а, 58б, 60, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 83, 84.к2, 85, 85б, 85 В, 85/10, 85/11, 87,87А, 89, 91а, 91б, 91 В, 93, 93а;
ул. Академическая, 1, 3, 7, 8, 9, 9к.1, 10, 11б, 12, 13, 15к1, 15к.2, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 24 к.1, 25, 26, 28, 27, 30;
ул. Аранская, 1, 9, 11, 13, 18, 24;
ул. Б. Хмельницкого, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9к.1, 10, 10а, 12;
ул. Ботаническая, 16;
ул. Володарского, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24;
ул. Восточная, 33;
ул. Гикало, 1, 2а, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10;
ул. Золотая горка, 6, 6а, 8, 8б, 10,12, 14, 16, 16а, 17, 18 к.1, 18 к.2, 20;
ул. К. Чорного, 3, 4а, 5а, 8, 8а, 9, 9б, 10а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 24а, 28, 30, 34;
ул. Калинина, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15а, 17, 19а;
ул. Карастояновой, 2а;
ул. Карла Маркса, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 14а, 14а к1, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 22 В, 24, 25, 27, 29, 30, 31 32;
ул. Каховская, 74;
ул. Кирова, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. Комсомольская, 29, 33, 34, 36а;
ул. Корш-Саблина, 5, 9, 11;
ул. Краснозвёздная, 9;
ул. Кульман, 40;
ул. Л. Беды, 2б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11к.1, 13, 19, 21, 27;
ул. Ленина, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 27, 28, 30, 46, 50;
ул. М. Богдановича, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 120Б, 122, 124, 126, 128, 130, 153, 153б, 153 В, 155;
ул. Макаенка, 23;
ул. Маяковского, 1, 2в;
ул. Мержинского, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10;
ул. Некрасова, 17, 19, 21, 24к1, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 33к.2, 35 к.1, 35 к.2, 39, 47, 51, 73, 75, 110а, 112а;
ул. Октябрьская, 2, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 10к2, 10а, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 19, 19б, 23, 23а;
ул. П. Бровки, 3к.1, 3к.2, 3к.3, 3к.4, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12к.1, 12к.2, 12к.3, 13, 14, 15, 15б, 15к.10, 17, 18, 19, 19а, 19б, 21к.1, 21к.2, 27;
ул. Платонова, 22, 24, 28, 34к.1, 36, 39, 41, 43, 45, 49;
ул. Свердлова, 3,7;
ул. Смолячкова, 9, 16;
ул. Сурганова, 1к.1, 1к.2, 2, 2а, 2 В, 3, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9к.1, 11, 11к.2, 13, 13а, 14, 14а, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28 В, 29, 30, 31, 43, 47б 52, 56, 58, 60к.1, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88;
ул. Толбухина, 2, 3, 3а, 5, 5а, 9а, 11, 13;
ул. Ульяновская, 8;
ул. Чернышевского, 3, 4а, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 13, 14;
ул. Энгельса, 26, 28, 30, 32а, 34, 34а;
ул. Я. Коласа, 28, 30, 32, 34, 34б, 36, 37.
В период с 5 июня у потребителей по улицам:
2-ой Прилукский пер., 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 11;
3-ий Короткий пер., 5;
Бетонный проезд, 1, 3, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33;
пр. Жукова, 3;
пр. Пушкина, 31к.1, 31к.2, 33.
ул. Бельского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59а, 60, 61, 65, 67, 69;
ул. Волоха, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59;
ул. Глаголева, 31, 37, 39, 39а, 41, 42;
ул. Гурского, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 56, 11, 11а, 15, 17;
ул. Д. Марцинкевича, 1, 2к.1, 2к.2, 4к.1, 4к.2, 6, 6к.2, 8, 11.
ул. К. Либкнехта 114, 116, 118, 120, 122, 128, 128 В, 130;
ул. Карпова, 12, 16;
ул. Лермонтова, 47;
ул. Одоевского, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46к.2, 48, 50, 54а, 56, 58, 93, 95, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 113, 115а, 115б, 115 В.
ул. Пономаренко, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 35а, 43, 52, 54, 56;
ул. Прилукская, 42, 44, 46;
ул. Притыцкого, 27, 35.
ул. Р. Люксембург, 205;
ул. Тышкевичей, 1;
ул. Харьковская, 71;
ул. Я. Мавра, 1, 1а, 3, 5, 10, 12, 14, 16к.1, 16к.2, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 66а, 68.
С 6 июня не будет горячей воды у потребителей по адресам:
ул. Голубка, 2, 3;
ул. Каменногорская, 11;
ул. Колесникова, 4, 4А, 10, 38;
ул. Лещинского, 31 к.1;
ул. Матусевича, 35 г, 86, 88, 90;
ул. Налибокская, 1;
ул. Притыцкого, 156;
ул. Тимирязева, 122, 124, 126.
Государственное предприятие «Минсккоммунтеплосеть» информирует об отключении горячего водоснабжения по следующим адресам:
С 3 июня:
Космонавтов, 20, 22;
С. Есенина, 26, 28;
С 4 июня:
50 лет Победы, 1,1к1,2; 3, 3б, 5а; 5 к.1,2; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23;
Белинского, 23;
Бумажкова, 37а; 39;
В/ч 29766;
ВАРБ;
Восточная, 35, 37, 39, 41, 107;
Гало, 4, 6, 8, 76;
Героев 120-й див., 17;
Гуртьева, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
К. Маркса, 26;
К. Чорного, 25;
Калинина, 15, 17а;
Корш-Саблина, 2, 3, 5, 9, 11;
Л. Беды, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33;
М. Богдановича, 132, 134, 136, 138, 140, 142,144;
Менделеева, 20, 22, 24, 30;
Независимости пр., 91, 202, 202 к3;
Некрасова, 20, 22, 22к1,2; 24;
Путилова, 1, 3;
Рогачевская, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 19;
Столетова, 2;
Тургенева, 1, 5, 7;
Фогеля, 1, 1в; 1 г; 1е; 1к; 1 л; 5, 7, 9, 19;
Фроликова, 2;
С 5 июня:
1-й пер. Окрестина, 36, 36а; 38;
Бельского, 39 к1−3; 41, 60;
Волоха, 45, 47, 49, 51;
Гурского, 21 к1,2; 23, 23а; 31, 33, 35, 37, 37а; 39, 41, 43, 43а; 45;
К. Либкнехта, 112;
Киреенко, 1, 3, 5, 5б; 7;
Кулибина, 9, 11;
Лермонтова, 43, 45, 49;
М. Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 79а; 83, 85 к1−5; 87 к1−2; 95, 97, 99, 99в; 99 к1−3,5; 101 к1−3; 105, 107, 109 к1,2; 111, 111а, 113, 115, 117, 123;
Одоевского, 46к1; 48а; 52, 52а; 54;
Пономаренко, 58, 58а; 60, 62;
Прилукская, 46а; 46а к1−4; 48, 50, 60;
С 6 июня:
А. Гаруна, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32;
Аладовых, 5, 7, 11а; 11б; 11в; 15, 17;
В. Голубка, 10, 12, 14;
В. Игнатовского, 1, 2, 2а; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14;
И. Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22;
Казимировская, 0, 3, 5, 6, 9, 11,15, 17, 21, 21а; 27, 29, 31, 33, 35, 37;
Камайская, 18, 20;
Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20б; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 45, 47, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118;
Колесникова, 1, 3, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 17б; 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 47, 49;
Кунцевщина, 2а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48;
Лещинского, 1, 3 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а; 23, 25, 27, 29, 31 к2,3; 33к1,2; 35, 37, 39, 39а; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24;
Лобанка, 4, 12, 14;
Люцинская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17 к1; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
Масюковщина, 2а;
Матусевича, 50, 52, 53, 53а; 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68б, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84;
Налибокская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 24а; 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46;
Неманская, 2, 3, 3а; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85;
Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152,158, 158а; 160, 160б;
Ратомская, 2, 2а; 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 52;
Ржавецкая, 45, 47, 49;
Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24;
В период с 10 июня у потребителей по улицам:
2-й Железнодорожный пер., 10, 16;
Грушевская, 65, 65а; 71, 73, 83, 85, 87, 89;
Маяковского, 35;
Разинская, 29, 62, 64, 96;
Тепличная, 1.
Следующий этап отключений начнется 12 июня.