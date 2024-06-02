В Минске назвали адреса, где в начале июня отключат горячую воду

б. Мулявина, 3, 5, 7;

пер. Инструментальный, 3, 4, 6, 9, 11а, 15, 17;

пер. К. Чорного, 1, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 11;

пер. Калининградский, 6, 7а, 7а к.1, 8, 12, 13, 20а;

пер. Козлова, 29;

пер. Краснозвездный, 12, 12а, 14, 17;

пр. Независимости, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 50, 52,54, 56, 58, 58а, 58б, 60, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 83, 84.к2, 85, 85б, 85 В, 85/10, 85/11, 87,87А, 89, 91а, 91б, 91 В, 93, 93а;

ул. Академическая, 1, 3, 7, 8, 9, 9к.1, 10, 11б, 12, 13, 15к1, 15к.2, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 24 к.1, 25, 26, 28, 27, 30;

ул. Аранская, 1, 9, 11, 13, 18, 24;

ул. Б. Хмельницкого, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9к.1, 10, 10а, 12;

ул. Ботаническая, 16;

ул. Володарского, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24;

ул. Восточная, 33;

ул. Гикало, 1, 2а, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10;

ул. Золотая горка, 6, 6а, 8, 8б, 10,12, 14, 16, 16а, 17, 18 к.1, 18 к.2, 20;

ул. К. Чорного, 3, 4а, 5а, 8, 8а, 9, 9б, 10а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 24а, 28, 30, 34;

ул. Калинина, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15а, 17, 19а;

ул. Карастояновой, 2а;

ул. Карла Маркса, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 14а, 14а к1, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 22 В, 24, 25, 27, 29, 30, 31 32;

ул. Каховская, 74;

ул. Кирова, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Комсомольская, 29, 33, 34, 36а;

ул. Корш-Саблина, 5, 9, 11;

ул. Краснозвёздная, 9;

ул. Кульман, 40;

ул. Л. Беды, 2б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11к.1, 13, 19, 21, 27;

ул. Ленина, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 27, 28, 30, 46, 50;

ул. М. Богдановича, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 120Б, 122, 124, 126, 128, 130, 153, 153б, 153 В, 155;

ул. Макаенка, 23;

ул. Маяковского, 1, 2в;

ул. Мержинского, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10;

ул. Некрасова, 17, 19, 21, 24к1, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 33к.2, 35 к.1, 35 к.2, 39, 47, 51, 73, 75, 110а, 112а;

ул. Октябрьская, 2, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 10к2, 10а, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 19, 19б, 23, 23а;

ул. П. Бровки, 3к.1, 3к.2, 3к.3, 3к.4, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12к.1, 12к.2, 12к.3, 13, 14, 15, 15б, 15к.10, 17, 18, 19, 19а, 19б, 21к.1, 21к.2, 27;

ул. Платонова, 22, 24, 28, 34к.1, 36, 39, 41, 43, 45, 49;

ул. Свердлова, 3,7;

ул. Смолячкова, 9, 16;

ул. Сурганова, 1к.1, 1к.2, 2, 2а, 2 В, 3, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9к.1, 11, 11к.2, 13, 13а, 14, 14а, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28 В, 29, 30, 31, 43, 47б 52, 56, 58, 60к.1, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88;

ул. Толбухина, 2, 3, 3а, 5, 5а, 9а, 11, 13;

ул. Ульяновская, 8;

ул. Чернышевского, 3, 4а, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 13, 14;

ул. Энгельса, 26, 28, 30, 32а, 34, 34а;

ул. Я. Коласа, 28, 30, 32, 34, 34б, 36, 37.

В период с 5 июня у потребителей по улицам:

2-ой Прилукский пер., 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 11;

3-ий Короткий пер., 5;

Бетонный проезд, 1, 3, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33;

пр. Жукова, 3;

пр. Пушкина, 31к.1, 31к.2, 33.

ул. Бельского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59а, 60, 61, 65, 67, 69;

ул. Волоха, 53, 53а, 53б, 55, 57, 59;

ул. Глаголева, 31, 37, 39, 39а, 41, 42;

ул. Гурского, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 56, 11, 11а, 15, 17;

ул. Д. Марцинкевича, 1, 2к.1, 2к.2, 4к.1, 4к.2, 6, 6к.2, 8, 11.

ул. К. Либкнехта 114, 116, 118, 120, 122, 128, 128 В, 130;

ул. Карпова, 12, 16;

ул. Лермонтова, 47;

ул. Одоевского, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46к.2, 48, 50, 54а, 56, 58, 93, 95, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 113, 115а, 115б, 115 В.

ул. Пономаренко, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 35а, 43, 52, 54, 56;

ул. Прилукская, 42, 44, 46;

ул. Притыцкого, 27, 35.

ул. Р. Люксембург, 205;

ул. Тышкевичей, 1;

ул. Харьковская, 71;

ул. Я. Мавра, 1, 1а, 3, 5, 10, 12, 14, 16к.1, 16к.2, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 66а, 68.