Белорусский энтомолог назвал причину нашествия мошек в Гомельской области

Белорусский энтомолог, доцент кафедры биологии Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины Николай Галиновский в эфире ОНТ назвал причину нашествия мошек в Гомельской области.
Он обратил внимание на то, что в Гомельской области три-четыре года назад была практически засуха.
— Потом люди отвыкли от такого количества мошек.
По его словам, сейчас весной наблюдаются большие поступления воды и паводки.
— Это цикличный процесс. Просто когда большие паводки — мошек больше, паводков меньше — мошек меньше, — уточнил специалист.