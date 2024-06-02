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Белорусский энтомолог назвал причину нашествия мошек в Гомельской области

Белорусский энтомолог озвучил причину нашествия мошек на Гомельщине.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский энтомолог, доцент кафедры биологии Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины Николай Галиновский в эфире ОНТ назвал причину нашествия мошек в Гомельской области.

Он обратил внимание на то, что в Гомельской области три-четыре года назад была практически засуха.

— Потом люди отвыкли от такого количества мошек.

По его словам, сейчас весной наблюдаются большие поступления воды и паводки.

— Это цикличный процесс. Просто когда большие паводки — мошек больше, паводков меньше — мошек меньше, — уточнил специалист.

экология