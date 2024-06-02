Ташкент и Доху связал прямой авиарейс —подробности

Прямое сообщение между столицами Узбекистана и Катара запустила авиакомпания Qatar Airways.
«Важным этапом в отношениях Катара и Узбекистана стало установление прямого регулярного авиасообщения между столицами двух стран».
На начальном этапе авиакомпания будет выполнять рейсы 4 раза в неделю. Полеты будут осуществляться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.
Отмечается, что на следующем этапе запланированы ежедневные авиарейсы.
«Открытие регулярного рейса важно тем, что оно вносит значительный вклад в рост туристических обменов между нашими странами и, кроме того, служит развитию многопланового сотрудничества между странами Персидского залива и Центральной Азии».
Ранее возможность наладить прямое авиасообщение между двумя государствами рассмотрели на встрече в Дохе посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и гендиректор авиакомпании «Qatar Airways» Бадр Мухаммад Аль-Мийр.
В июне прошлого года запуск регулярных рейсов из Дохи в Ташкент обсуждали министр транспорта Илхом Махкамов на встрече с послом государства Катар в Узбекистане Хасаном Хамзой Асадом Мухаммадом Хошимом.