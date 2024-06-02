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Ташкент и Доху связал прямой авиарейс —подробности

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Налажено регулярное авиасообщение по маршруту Доха — Ташкент — Доха. В ташкентском аэропорту состоялась торжественная церемония открытия нового авиамаршрута. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РУз.

Источник: Reuters

Прямое сообщение между столицами Узбекистана и Катара запустила авиакомпания Qatar Airways.

«Важным этапом в отношениях Катара и Узбекистана стало установление прямого регулярного авиасообщения между столицами двух стран».

отмечает транспортное ведомство.

На начальном этапе авиакомпания будет выполнять рейсы 4 раза в неделю. Полеты будут осуществляться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Отмечается, что на следующем этапе запланированы ежедневные авиарейсы.

«Открытие регулярного рейса важно тем, что оно вносит значительный вклад в рост туристических обменов между нашими странами и, кроме того, служит развитию многопланового сотрудничества между странами Персидского залива и Центральной Азии».

считают в Министерстве.

Ранее возможность наладить прямое авиасообщение между двумя государствами рассмотрели на встрече в Дохе посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и гендиректор авиакомпании «Qatar Airways» Бадр Мухаммад Аль-Мийр.

В июне прошлого года запуск регулярных рейсов из Дохи в Ташкент обсуждали министр транспорта Илхом Махкамов на встрече с послом государства Катар в Узбекистане Хасаном Хамзой Асадом Мухаммадом Хошимом.