Скелет стегозавра продадут за 4−6 млн долларов

Американец Джейсон Купер откопал его в свой день рождения в родном Колорадо в богатой на подобные находки геологической формации Моррисон. В высоту скелет достигает 3,5 метра, а длина от макушки до кончика чешуйчатого хвоста составляет целых 8 метров.