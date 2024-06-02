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Скелет стегозавра продадут за 4−6 млн долларов

Первый полный аукционный скелет стегозавра скоро уйдёт с молотка в Нью-Йорке за 4−6 млн долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Русскую службу Би-Би-Си».

Источник: gas-kvas.com

Американец Джейсон Купер откопал его в свой день рождения в родном Колорадо в богатой на подобные находки геологической формации Моррисон. В высоту скелет достигает 3,5 метра, а длина от макушки до кончика чешуйчатого хвоста составляет целых 8 метров.

Ожидается, что торги пройдут оживлённо: окаменелости динозавров стали желанными трофеями, покупать которые стало модным среди IT-предпринимателей и голливудских звёзд.

Это вызывает беспокойство среди палеонтологов, убеждённых, что попадание скелетов в частные коллекции препятствует научным исследованиям и лишает общественность возможности оценить находки по достоинству.