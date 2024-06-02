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В МЧС Свердловской области предупредили о непогоде

Свердловские спасатели предупредили о непогоде.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 73% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В МЧС Свердловской области выпустили предупреждение о непогоде. По данным синоптиков, сообщают спасатели, 3 июня в регионе ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, а также сильные дожди.

— В период предупреждения спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь. Напоминаем, что в Свердловской области установлен особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено, — сообщают в пресс-службе МЧС.

Спасатели рекомендуют не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Садоводам также советуют не работать на своих участках и проверить ветрозащитные конструкции.

Если сильный ветер застал на улице, то свердловчанам следует держаться подальше от деревьев, легких построек, мостов, эстакад линий электропередачи.

— О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», — заключают спасатели.

Несмотря на сильный ветер, температура воздуха в регионе будет жаркой. По данным синоптиков, в Екатеринбурге днем воздух прогреется до +29 градусов тепла.