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Белорусский аллерголог сказала про анафилактические реакции после укуса мошек

Белорусский врач предупредила об опасности после укуса мошек.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач-аллерголог Гомельской областной клинической больницы Ольга Доценко в эфире телеканала ОНТ сказала про анафилактические реакции после укуса мошек.

По ее словам, после укуса мошек могут быть тяжелые реакции, которые проявляются в виде высыпаний по всему телу, отеков, в том числе опасных в области горла и языка.

— Ну и в тяжелых случаях при большом количестве укусов могут быть даже вплоть до каких-то анафилактических реакций с падением давления, высыпаниями, зудом, — уточнила специалист.

здоровье
экология