Белорусский аллерголог сказала про анафилактические реакции после укуса мошек

Белорусский врач-аллерголог Гомельской областной клинической больницы Ольга Доценко в эфире телеканала ОНТ сказала про анафилактические реакции после укуса мошек.
По ее словам, после укуса мошек могут быть тяжелые реакции, которые проявляются в виде высыпаний по всему телу, отеков, в том числе опасных в области горла и языка.
— Ну и в тяжелых случаях при большом количестве укусов могут быть даже вплоть до каких-то анафилактических реакций с падением давления, высыпаниями, зудом, — уточнила специалист.