Белорусский врач объяснил, почему нельзя чистить уши ватными палочками детям

Белорусский врач-педиатр Дмитрий Чеснов в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал про опасность ватных палочек для ушей маленьких детей.
— Что касается чистки ушей. Во-первых, все говорят, что это ушные палочки. Никакого отношения эти палочки к ушам не имеют. Это ватные палочки, — подчеркнул врач.
Он уточнил, что данные палочки используются не для очистки ушей.
— Поэтому ими категорически лазить в нос и уши ребенка.
Педиатр, говоря про строение ушей, отметил важность серы. Он добавил, она выполняет огромное количество функций «и это не мусор, который мы должны убирать». Врач добавил, что это гигиена, это защита, это смазка.
— Если мы лазим палочками в наружный проход ребенка, мы невольно как бы уплотняем серные массы. Мы их загоняем ближе к барабанной перепонке. Ведь пробки образуются в этом отделе возле барабанной перепонки, потому что мы туда все время толкали серу.
По его словам, так называемые ушные палочки могут травмировать кожу слухового прохода, а потом и инфекции возникают. Он добавил, что палочки могут оставить вату в ухе и это будет инородное тело.