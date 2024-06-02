Белорусский врач объяснил, почему нельзя чистить уши ватными палочками детям

— Если мы лазим палочками в наружный проход ребенка, мы невольно как бы уплотняем серные массы. Мы их загоняем ближе к барабанной перепонке. Ведь пробки образуются в этом отделе возле барабанной перепонки, потому что мы туда все время толкали серу.