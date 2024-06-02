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Дожди и грозы на большей части Казахстана прогнозируют на 3 июня

«Казгидромет» выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 3 июня, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 69% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: freepik

Согласно прогнозу, на большей части страны пройдут дожди, за исключением северных и центральных регионов.

«Прохождение атмосферных фронтов обусловит неустойчивый характер на большей части территории РК, ожидаются дожди с грозами, на востоке страны — сильный дождь, днем град. Однако северные и центральные регионы страны окажутся под влиянием антициклона, с чем прогнозируется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на востоке в ночные и утренние часы — туман». РГП «Казгидромет».

В Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, на юге, севере, востоке Атырауской, в центре, на северо-востоке, в предгорных районах Туркестанской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на севере, западе, юге Актюбинской, Карагандинской и Улытауской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

В пустынных районах Туркестанской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.