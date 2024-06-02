Дожди и грозы на большей части Казахстана прогнозируют на 3 июня

«Прохождение атмосферных фронтов обусловит неустойчивый характер на большей части территории РК, ожидаются дожди с грозами, на востоке страны — сильный дождь, днем град. Однако северные и центральные регионы страны окажутся под влиянием антициклона, с чем прогнозируется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на востоке в ночные и утренние часы — туман». РГП «Казгидромет».