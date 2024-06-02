Мнение: в медвузы идут лучшие абитуриенты

«Благодаря тем решениям, которые приняты в системе образования, мы будем принимать документы у абитуриентов, балл аттестата которых не менее 7. Надо заметить, что он у нас никогда и не был ниже. Это для того, наверное, чтобы эмпирически ограничить поток тех, кто будет идти, полагаясь на везение. Уровень ребят достаточно высокий, скажу абсолютно достоверно, что к нам идут лучшие. Поэтому мы не ожидаем увидеть тех, которые не знают. Да, есть некоторые различия по ребятам, но это в рамках среднестатистического отклонения. Не могу сказать за все вузы, но наши абитуриенты — это наиболее хорошо подготовленные ребята, ориентированные именно на выбранное направление, биология у них — хорошо, химия — хорошо, физика — хорошо», — сказал Алексей Чуканов.