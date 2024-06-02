Мнение: в медвузы идут лучшие абитуриенты

«Благодаря тем решениям, которые приняты в системе образования, мы будем принимать документы у абитуриентов, балл аттестата которых не менее 7. Надо заметить, что он у нас никогда и не был ниже. Это для того, наверное, чтобы эмпирически ограничить поток тех, кто будет идти, полагаясь на везение. Уровень ребят достаточно высокий, скажу абсолютно достоверно, что к нам идут лучшие. Поэтому мы не ожидаем увидеть тех, которые не знают. Да, есть некоторые различия по ребятам, но это в рамках среднестатистического отклонения. Не могу сказать за все вузы, но наши абитуриенты — это наиболее хорошо подготовленные ребята, ориентированные именно на выбранное направление, биология у них — хорошо, химия — хорошо, физика — хорошо», — сказал Алексей Чуканов.
Что касается изменений в выпускной и приемной кампании, которые в этом году проходят шлифовку, ректор подчеркнул, что медвузы во многом были их инициаторами. «Медицина — это в том числе умение толковым языком объяснить пациенту что-то. Мы столкнулись с тем, что у нас было только централизованное тестирование без возможности побеседовать с абитуриентом. И благодаря тому, что Министерство образования дало нам возможность аргументированно высказаться, мы стали видеть своего абитуриента, можем проанализировать, кому подходит та или иная специальность, кто готов нормально излагать мысли и все остальное. То есть мы таким образом стали видеть реального человека, а не только уровень владения глубинными знаниями. На данный момент у нас два вступительных устных испытания — химия, биология», — проинформировал руководитель витебского медвуза.
Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов отметил, что в медицинских университетах количество мест на условиях целевой подготовки может доходить до 80% от контрольных центр приема, поэтому основной объем ребят, который они принимают, — это целевики. «Они сдают устные вступительные испытания в университет. Целевик — это тот абитуриент, который на стадии подачи документов заключил договор о целевой подготовке с конкретной организацией — заказчиком кадров, принял участие в конкурсе на выбранную специальность, поступил, прошел образовательный процесс по выбранной специальности с учетом всех вопросов индивидуализации обучения. Он уже на стадии обучения, производственных практик, курсовых, дипломных проектов, которые он выполняет по тематике предприятия, погружается в те вопросы и задачи, которые он будет решать после успешного освоения выбранной образовательной программы. После завершения своего обучения он направляется на первое место работы на свое предприятие», — констатировал он.
При этом конкурс среди целевиков обязателен. «При поступлении в учреждения высшего образования независимо от того, поступаем мы на общих основаниях либо поступаем на условиях целевой подготовки, конкурс есть. Конечно, он зависит от того, какое количество абитуриентов подаст документы. Если на специальность набирают 20 человек, а пришли 50 целевиков, то на эти места поступят 20 лучших абитуриентов, у 30 оставшихся будет возможность принять участие в конкурсе на общих основания с подачей по классической схеме сертификатов централизованного тестирования, централизованных экзаменов. То есть у ребят появляется еще одна возможность поступить на выбранную специальность», — проинформировал Сергей Пищов.
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.