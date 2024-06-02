Ученые Башкирии разработали подводный дрон.

Башкирские ученые разработали специальный подводный дрон, сообщил в своем телеграм-канале руководитель региона Радий Хабиров.
Подводный дрон сконструировал уфимский изобретатель Ярослав Литвинов, работающий в команде создателей музейного комплекса «Шульган-Таш». С помощью дрона специалисты планируют получить доступ к неисследованной части Каповой пещеры и раскрыть тайны подземной реки Шульган.
«Эта речка уходит глубоко в недра пещеры, протекая под землёй, и вытекает в Голубое озеро, — рассказал Радий Хабиров. — Растворяя известняки, вода сотворила огромные залы и коридоры».
Голубое озеро всего около трех метров в диаметре. Спелеологи смогли погрузиться на 80 метров, однако его реальная глубина неизвестна. Эта «бездонная» подземная система представляет опасность для дайверов.
К подводному дрону также можно подключить оборудование для измерения качества и состава воды, а также оснастить его гидроакустическим оборудованием. Это позволит составить карту Каповой пещеры и продолжить дальнейшие исследования подземной речки Шульган.
«Разработку проверили в озере-роднике Сарва в Нуримановском районе. Впереди — погружение в Голубое озеро и подземную речку Шульган. Основные исследования запланировали на август 2024-го и январь 2025 года, когда вода более прозрачная», — сообщил Глава Башкирии.