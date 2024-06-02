Десант пчелок, яркие танцы и веселые конкурсы: в Симферополе отмечают День города

Крымская столица отмечает свое 240-летие в первые дни лета, которые выпали на выходные.
Главными героями торжественных мероприятий стали солнечные и позитивные пчелки, которые щедро делятся с гостями и жителями Симферополя праздничной атмосферой и веселым настроение!
— Как здорово, какие молодцы! — восторгаются взрослые, которым повезло лично увидеть трудолюбивых насекомых — символов столицы Крыма.
Попасть в разряд счастливчиков очень легко — просто нужно выйти из дома и прогуляться по Гагаринскому парку или центру города, где проходят праздничные мероприятия.
Искать праздник не нужно — он сам вас найдет!
Танцевальный фестиваль, где пляшут маленькие звездочки, разбудит самые светлые чувства в душах даже тех, кто очень далек от хореографии.
Представителям сильного пола организаторы предоставили отличную возможность блеснуть своей физической подготовкой на жимрестлинге.
Водоемы Гагаринского парка — это настоящее приглашение к небольшому путешествию на катамаране. Скользить по водной глади в жаркий день очень приятно.
В Симферополе в честь праздника свадьбы сыграли сразу 50 пар влюбленных!