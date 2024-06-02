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Десант пчелок, яркие танцы и веселые конкурсы: в Симферополе отмечают День города

В Симферополе празднуют День города 2 июня.

Источник: соцсети

Крымская столица отмечает свое 240-летие в первые дни лета, которые выпали на выходные.

Главными героями торжественных мероприятий стали солнечные и позитивные пчелки, которые щедро делятся с гостями и жителями Симферополя праздничной атмосферой и веселым настроение!

— Как здорово, какие молодцы! — восторгаются взрослые, которым повезло лично увидеть трудолюбивых насекомых — символов столицы Крыма.

Попасть в разряд счастливчиков очень легко — просто нужно выйти из дома и прогуляться по Гагаринскому парку или центру города, где проходят праздничные мероприятия.

Искать праздник не нужно — он сам вас найдет!

Танцевальный фестиваль, где пляшут маленькие звездочки, разбудит самые светлые чувства в душах даже тех, кто очень далек от хореографии.

Представителям сильного пола организаторы предоставили отличную возможность блеснуть своей физической подготовкой на жимрестлинге.

Водоемы Гагаринского парка — это настоящее приглашение к небольшому путешествию на катамаране. Скользить по водной глади в жаркий день очень приятно.

В Симферополе в честь праздника свадьбы сыграли сразу 50 пар влюбленных!

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