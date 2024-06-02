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МЧС рассказало о подробностях задымления на третьей линии минского метро

В МЧС назвали причину задымления на третьей линии метро Минска.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сказали подробности задымления на третьей линии минского метро. Подробности озвучили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что приехавшие на место спасатели обнаружили дым средней концентрации из вентиляционного киоска, находящегося по улице Мельникайте. Согласно предварительным данным, случилось загорание автомата в вентиляционной шахте. Его ликвидировали сотрудники МЧС. Уточняется, что никто не пострадал. Ранее остановленное движение на третьей линии метро было восстановлено.