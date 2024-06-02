МЧС рассказало о подробностях задымления на третьей линии минского метро

Сообщается, что приехавшие на место спасатели обнаружили дым средней концентрации из вентиляционного киоска, находящегося по улице Мельникайте. Согласно предварительным данным, случилось загорание автомата в вентиляционной шахте. Его ликвидировали сотрудники МЧС. Уточняется, что никто не пострадал. Ранее остановленное движение на третьей линии метро было восстановлено.