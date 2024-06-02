Нижегородцев предупредили о рисках путешествий в недружественные страны

В МИД напомнили, что прямое транспортное сообщение сейчас приостановлено со многими странами, а контроль при пересечении их границ ужесточен. Часть стран временно не выдает россиянам визы, другие — усложнили процесс их получения. Кроме того, перед поездкой каждому туристу придется озаботиться вопросом о способах оплаты за рубежом. Использование российских банковских карт в недружественных странах сейчас невозможно.