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Нижегородцев предупредили о рисках путешествий в недружественные страны

Информацию подготовило представительство МИД России в Нижнем Новгороде.

Нижегородцев предупредили о рисках путешествий в недружественные страны. Информацию подготовило представительство МИД России в Нижнем Новгороде для портала «Живем в Нижнем».

В МИД напомнили, что прямое транспортное сообщение сейчас приостановлено со многими странами, а контроль при пересечении их границ ужесточен. Часть стран временно не выдает россиянам визы, другие — усложнили процесс их получения. Кроме того, перед поездкой каждому туристу придется озаботиться вопросом о способах оплаты за рубежом. Использование российских банковских карт в недружественных странах сейчас невозможно.

«При планировании поездки в недружественные страны настоятельно рекомендуем принять во внимание возможные провокационные действия в отношении российских граждан», — также заявили в ведомстве.

туризм и отдых