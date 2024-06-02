Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 3 июня

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пр. Победы, 151-А, 151-Б, 153-А — с 09.30 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Свердловский пр., 28, 28-А, 30 — с 08.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— ч/с: Комсомольский пр.; Косарева; Цинковая; Комсомольский пр., 21 — с 09.30 до 18.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Комсомольский пр., 27-Д; Чайковского, 59−83; Островского, 63−97 (нечет.); Маяковского, 31−38; Жуковского, 5−67; Достоевского, 9−37; Полярная, 51−77; Серафимовича, 1-а-15; Тепличная, 5−18; Неглинная, 53−75; Вострецова, 66 — с 08.00 до 17.00;
— ч/с: Турмалиновая, 3−21; Фианитовая, 1−16; пер. Индивидуальный, 21-А-62-А; Брянская, 22-а; Индивидуальная, 62−92; 2-я Индивидуальная, 26-Б-86; Ямальская, 6−108-Б; Пионерская, 7-А — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с, пос. Сухомесово: Ивлева, 2−64; Крестьянская, 1−9; Адлерская, 1−58; Кольцевая, 1−56-А; Местная, 2−94; пер. Кольцевой, 1−29; Еловая, 1−17; Облепиховая, 1−14; Бархатная, 2−14; Смородинка, 2-А, 15, 20, 24, 30, 32; Согласия, 1−19, 72; Чернотальская, 5−57 (нечет.), 154; Сухомесовская, 1−30; 2-я Отрадная, 124−215; Изобильная, 109−224; Пшеничная, 1−134-А; пер. Мятный, 3−9; пер. Светлый, 88; Рудная, 1- 46; пер. Вербный, 5−7; Западная; Школьная; пер. Сухомесовский, 2−27; Милосердия, 3−14 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— ч/с: Гоголя; Сулимова; Братская; Междугородная; Сосновская; Гоголя, 1-В; Блюхера, 45/1, 47/1 — с 09.00 до 19.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Курская, 1−24; Чебаркульская, 15-А-24-А; Златоустовская, 33−68 — с 08.00 до 17.00;
— Октябрьская, 5 — с 11.00 до 14.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Заводская, 1−14; Парковая, 1−4-б; Пролетарская, 11−19; Центральная, 3−26; Ленина, 1−32; Садовая, 1−15; Северная, 32-А — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.