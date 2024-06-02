Синоптик рассказала, как долго на Урале продержится аномальная жара

Напомним, 3 июня температура воздуха в Челябинской области будет на 2−4 градуса выше нормы: ночью ожидается 7−12, только в горах и низинах до плюс 2 градусов, днем в понедельник столбики термометров поднимутся до 25−30 градусов, локально прошумят кратковременные дожди, грозы.
Аналогичная ситуация в Свердловской области: 3 июня ночью плюс 8−13, днем — 24−29, на севере области, где действует атмосферный фронт, на пять градусов ниже. Там при значительной облачности пройдут кратковременные дожди, ливни, вероятны грозы. На юге и в Екатеринбурге преимущественно без осадков.
Во вторник, 4 июня, западные районы Свердловской области накроет передняя часть приближающейся с запада депрессии (это область пониженного атмосферного давления, циклон). Вероятны дожди и грозы, до восточных районов осадки, скорее всего, не доберутся. По-прежнему будет тепло.
«Период
Далее, по ее словам,
По данным Гидрометцентра России, в первом месяце лета среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается около нормы — плюс 17−19, в горных районах — 15−16 градусов. Месячное количество осадков также предполагается около нормы: 50−80 мм для северной половины Челябинской области, 34−50 мм — южной.