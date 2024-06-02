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Синоптик рассказала, как долго на Урале продержится аномальная жара

Синоптик рассказала, как долго на Урале продержится аномальная жара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +25° 5 м/с 61% 761 мм рт. ст. +23°
Источник: Агентство «Москва»

Напомним, 3 июня температура воздуха в Челябинской области будет на 2−4 градуса выше нормы: ночью ожидается 7−12, только в горах и низинах до плюс 2 градусов, днем в понедельник столбики термометров поднимутся до 25−30 градусов, локально прошумят кратковременные дожди, грозы.

Аналогичная ситуация в Свердловской области: 3 июня ночью плюс 8−13, днем — 24−29, на севере области, где действует атмосферный фронт, на пять градусов ниже. Там при значительной облачности пройдут кратковременные дожди, ливни, вероятны грозы. На юге и в Екатеринбурге преимущественно без осадков.

Во вторник, 4 июня, западные районы Свердловской области накроет передняя часть приближающейся с запада депрессии (это область пониженного атмосферного давления, циклон). Вероятны дожди и грозы, до восточных районов осадки, скорее всего, не доберутся. По-прежнему будет тепло.

«Период 3—7 июня в целом на Среднем и Южном Урале будет теплым, холодная погода сохранится на территории севера Западной Сибири и севера Уральского федерального округа, контролируемой тропосферным циклоном», — говорит главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

Далее, по ее словам, 5—7 июня западный циклон продолжит медленное движение через Урал, почти везде проливая дожди различной интенсивности, 5 июня прогремят грозы. Дожди в ряде районов снизят нарастающую пожарную опасность. С уходом циклона с Урала дальше на восток 6—7 июня на два-три дня немного похолодает.

По данным Гидрометцентра России, в первом месяце лета среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается около нормы — плюс 17−19, в горных районах — 15−16 градусов. Месячное количество осадков также предполагается около нормы: 50−80 мм для северной половины Челябинской области, 34−50 мм — южной.