Синоптик рассказала, как долго на Урале продержится аномальная жара

Аналогичная ситуация в Свердловской области: 3 июня ночью плюс 8−13, днем — 24−29, на севере области, где действует атмосферный фронт, на пять градусов ниже. Там при значительной облачности пройдут кратковременные дожди, ливни, вероятны грозы. На юге и в Екатеринбурге преимущественно без осадков.