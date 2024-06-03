В Пермском крае досрочно вышли на пенсию 597 человек

С начала 2024 года 597 жителей региона, имеющих длительный страховой стаж, досрочно вышли на пенсию. Как рассказали в ОСФР по Пермскому краю, в страховой стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, включаются:

— периоды участия в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании (засчитывается в стаж в двойном размере).

Выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста могут женщины, которые имеют страховой стаж не менее 37 лет, и мужчины, стаж которых не менее 42 лет. В 2024 году право на досрочную пенсию за длительный страховой стаж имеют женщины, достигшие возраста 56 лет и мужчины, достигшие 61 года.