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В Пермском крае досрочно вышли на пенсию 597 человек

В 2024 году право на досрочную пенсию за длительный страховой стаж имеют женщины, достигшие возраста 56 лет и мужчины, достигшие 61 года.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года 597 жителей региона, имеющих длительный страховой стаж, досрочно вышли на пенсию. Как рассказали в ОСФР по Пермскому краю, в страховой стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, включаются:

— период работы в России, за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;

— период получения пособия по обязательному социальному страхованию во время временной нетрудоспособности;

— периоды прохождения военной службы по призыву (независимо от того, когда проходила служба);

— периоды участия в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании (засчитывается в стаж в двойном размере).

Выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста могут женщины, которые имеют страховой стаж не менее 37 лет, и мужчины, стаж которых не менее 42 лет. В 2024 году право на досрочную пенсию за длительный страховой стаж имеют женщины, достигшие возраста 56 лет и мужчины, достигшие 61 года.

Проверить свой стаж можно самостоятельно — для этого необходимо заказать выписку из индивидуального лицевого счета. Получить выписку можно на портале Госуслуг или обратившись в ближайшую клиентскую службу Отделения СФР по Пермскому краю или в МФЦ. Подробную информацию об условиях назначения досрочной пенсии жители Прикамья могут узнать по телефону контакт-центра Отделения: 8 (800)-200−08−82 (с понедельника по четверг — с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, без перерыва).