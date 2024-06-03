В Пермском крае досрочно вышли на пенсию 597 человек

С начала 2024 года 597 жителей региона, имеющих длительный страховой стаж, досрочно вышли на пенсию. Как рассказали в ОСФР по Пермскому краю, в страховой стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, включаются:
— период работы в России, за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;
— период получения пособия по обязательному социальному страхованию во время временной нетрудоспособности;
— периоды прохождения военной службы по призыву (независимо от того, когда проходила служба);
— периоды участия в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании (засчитывается в стаж в двойном размере).
Проверить свой стаж можно самостоятельно — для этого необходимо заказать выписку из индивидуального лицевого счета. Получить выписку можно на портале Госуслуг или обратившись в ближайшую клиентскую службу Отделения СФР по Пермскому краю или в МФЦ. Подробную информацию об условиях назначения досрочной пенсии жители Прикамья могут узнать по телефону контакт-центра Отделения: 8 (800)-200−08−82 (с понедельника по четверг — с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, без перерыва).