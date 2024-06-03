С 1 сентября на базе пермского политеха начнет работать Военный учебный центр

Военный учебный центр будет проводить обучение по трем направлениям: для сержантов запаса — АСУ связи командных пунктов (командир отделения), а также оператор радиолокационных систем обнаружения, наведения и целеуказания; солдат запаса — операторы БПЛА.
Набор на первое направление начался еще в апреле, а закончится в июне. Обучение начнется с 1 сентября 2024 года и продлится два года. Набор по остальным двум направлениям начнется в октябре-ноябре 2024 года, обучение начнется с 1 февраля 2025 года и продлится 1,5 года.
Обучение в центре организуют один раз в неделю на базе кампуса ПНИПУ на ул. Академика Королева, 15 (корпус Д). Обучаясь в ВУЦ, студенты одновременно получают образование по гражданской и военно-учетной специальности.
Подать заявку для участия в конкурсном отборе могут студенты очной формы, обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета пермского политеха.