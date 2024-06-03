С 1 сентября на базе пермского политеха начнет работать Военный учебный центр

Набор на первое направление начался еще в апреле, а закончится в июне. Обучение начнется с 1 сентября 2024 года и продлится два года. Набор по остальным двум направлениям начнется в октябре-ноябре 2024 года, обучение начнется с 1 февраля 2025 года и продлится 1,5 года.