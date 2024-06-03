В Омске ушёл из жизни знаменитый учёный-аграрий Владимир Ильин

В субботу, 1 июня, из жизни ушёл Владимир Ильин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии естествознания. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.
«Всю свою жизнь Владимир Семёнович посвятил сельскохозяйственной науке. Главным объектом его исследований была кукуруза, и в её изучении он добился поразительных результатов, адаптировав эту южную культуру к сибирскому климату. Это утрата для всего научного сообщества России. Искренне соболезную родным и близким Владимира Семёновича. Светлая память великому человеку!» — сказал Николай Дрофа.
Прощание с Владимиром Ильиным состоится 3 июня в 12:00 по адресу: улица Партизанская, 16, в Воскресенском военном соборе.