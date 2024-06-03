В Омске ушёл из жизни знаменитый учёный-аграрий Владимир Ильин

«Всю свою жизнь Владимир Семёнович посвятил сельскохозяйственной науке. Главным объектом его исследований была кукуруза, и в её изучении он добился поразительных результатов, адаптировав эту южную культуру к сибирскому климату. Это утрата для всего научного сообщества России. Искренне соболезную родным и близким Владимира Семёновича. Светлая память великому человеку!» — сказал Николай Дрофа.