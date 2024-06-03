В Астане 17 автобусных маршрутов изменили схему движения из-за ремонта дорог

До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 16, 42, 10, 12, 37, 49, 50, 51, 53, 55А, 55Б, 61, 66, 302, 303, 308, 309.
В компании попросили жителей и гостей заранее планировать свой маршрут.
ТОО «City Transportation Systems» 2 июня предупредило о том, что в Астане временно изменена схема движения 17 маршрутов из-за ремонта автодорог, сообщает Zakon.kz.
До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 16, 42, 10, 12, 37, 49, 50, 51, 53, 55А, 55Б, 61, 66, 302, 303, 308, 309.
В компании попросили жителей и гостей заранее планировать свой маршрут.