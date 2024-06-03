Можно ли детям в оздоровительных лагерях пользоваться телефонами, рассказала эксперт

«В правилах внутреннего распорядка и правилах поведения детей, естественно, это заложено: телефонами пользоваться два раза в день — утром и вечером. Есть камеры хранения. Все это предусмотрено», — сказала Татьяна Осмоловская, отметив, что никто не запретит при необходимости воспользоваться телефоном и в течение дня.