Можно ли детям в оздоровительных лагерях пользоваться телефонами, рассказала эксперт

«В правилах внутреннего распорядка и правилах поведения детей, естественно, это заложено: телефонами пользоваться два раза в день — утром и вечером. Есть камеры хранения. Все это предусмотрено», — сказала Татьяна Осмоловская, отметив, что никто не запретит при необходимости воспользоваться телефоном и в течение дня.
«Стараемся сделать так, чтобы телефоны хранились у воспитателя», — добавила она.
Консультант главного управления заметила, что в «Зубренке» эти вопросы уже отработаны. Первоначально родители и дети не понимали и не принимали это правило, но потребовалось дня два, чтобы все привыкли. Детей заняли, и отсутствие телефонов не стало проблемой.
Татьяна Осмоловская отметила, что дети в лагере погружены в атмосферу творчества, спорта, коммуникации и поэтому не сидят в телефонах. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.