В Ростове 3 июня ожидаются кратковременный дождь, сильный ветер и жара

Ночью и утром в отдельных районах региона пойдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20−23 метров в секунду. Ветер будет дуть западный и юго-западный 6−11 метров в секунду, днём местами порывы 12−14, при грозе 15−18 в отдельных районах 20−23 метров в секунду.