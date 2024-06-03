В Ростове 3 июня ожидаются кратковременный дождь, сильный ветер и жара

По данным ростовского гидрометцентра, в донской столице в понедельник 3 июня ожидается переменная и облачная погода. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ночью и утром в отдельных районах региона пойдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20−23 метров в секунду. Ветер будет дуть западный и юго-западный 6−11 метров в секунду, днём местами порывы 12−14, при грозе 15−18 в отдельных районах 20−23 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +15…+ 20 градусов, по северу и востоку Ростовской области до +12; днём +26…+ 31, местами до + 34 градусов.
Кроме того, чрезвычайная пожароопасность (5 класс) ожидается местами в северо-западных, северо-восточных, центральных районах и Приазовье.
Также в южных, местами в северо-западных, центральных, юго-восточных районах и Приазовье ожидается высокая пожароопасность (4 класс).