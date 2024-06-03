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Сильная магнитная буря накроет Землю 4 июня

Лаборатория солнечной астрономии 2 июня сообщила, что после новой вспышки уровня X к Земле выброшены облака плазмы. Астрономы заявили, что удар на этот раз будет почти прямым и избежать его, по всей видимости, уже не удастся, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Отмечается, что это уже третья вспышка высшего уровня на Солнце за прошедшие сутки.

«Центр взрыва находится очень близко от линии Солнце — Земля, а плазменное облако направлено почти точно на планету. К орбите Земли солнечное вещество придет, скорее всего, 4 июня во вторник с предварительной силой удара — G3 (сильная буря). Более точное время станет понятно по результатам моделирования».

говорится в сообщении.

Магнитные бури оцениваются по пятибалльной шкале, где уровень G1 считается слабым, а G5 — максимальным. Во время сильных бурь могут возникать неприятные ощущения у людей, включая головные боли, слабость и изменения в артериальном давлении. Ученые связывают это с возможным замедлением капиллярного кровотока и кислородным голоданием тканей.

космос