Сильная магнитная буря накроет Землю 4 июня

Лаборатория солнечной астрономии 2 июня сообщила, что после новой вспышки уровня X к Земле выброшены облака плазмы. Астрономы заявили, что удар на этот раз будет почти прямым и избежать его, по всей видимости, уже не удастся, сообщает Zakon.kz.