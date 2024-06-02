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Президентом Исландии стала Халла Томасдоттир

Президентом Исландии стала предпринимательница и бывший директор компании Ричарда Брэнсона Халла Томасдоттир. Она набрала 34,1% голосов при явке более 80%, сообщает телерадиокомпания Исландии RUV. Она вступит в должность 1 августа и станет второй женщиной-президентом в Исландии.

Источник: AP 2023

На втором месте с 25,2% голосов расположилась бывшая премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир. На третьем месте — исследователь Арктики Халла Хрунд Логадоттир, у нее 15,7% голосов. За президентское кресло в Исландии боролись 12 кандидатов, из которых половина — женщины.

«Дорогие исландцы. Я смиренно стою перед вами с сердцем, полным искренней благодарности», — сказал Халла Томасдоттир, обращаясь к гражданам по итогам выборов (цитата по RUV).

Госпоже Томасдоттир 55 лет. Она родилась в Исландии в семье психотерапевта и сантехника. Окончила Обернский университет Монтгомери (штат Алабама, США), получив степень бакалавра делового администрирования. Затем получила степень MBA в Школе глобального менеджмента Thunderbird в Аризоне. В 2016 году Халла Томасдоттир уже баллотировалась на выборах президента, заняв второе место.