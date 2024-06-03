«Город под водой»: как устраняли последствия потопа в Калининграде

В некоторых частях города ливень с грозой и градом не прекращался более двух часов. Под водой оказались многие улицы, стадион «Красная звезда» и частично остров Канта, в домах затопило подвалы и подземные паркинги, а трамваи и троллейбусы сошли с маршрутов. Как устраняли последствия потопа — в материале Калининград.Ru.
К обеду воскресенья в Единую диспетчерскую службу Калининграда поступило более сотни обращений от жителей. Подтопленными оказались Московский и Ленинский проспекты, улицы Черняховского, Пролетарская, Ялтинская, Черниговская и другие. Ливневая канализация не справлялась с огромными потоками: на дорогах глохли машины, а общественный транспорт менял маршруты.
Спустя пару часов после дождя вода ушла с большинства магистралей. Подтопленными остались лишь некоторые участки. Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru директор МБУ «Гидротехник» Руслан Орумбеков, накануне дождя все ливнёвки были исправны. «Мы проводили плановые работы две недели назад, привели в порядок все наши сети. Было бы не обидно, если мы недоработали и были засоры на коллекторах. А так — всё в норме. Проблема в том, что в Калининграде выпало рекордное количество осадков, и магистральные коллекторы не справились с объёмом воды», — пояснил специалист.
Для проверки системы и устранения последствий ливня вышли семь бригад «Гидротехника». Проблемные участки также объезжал директор предприятия. Наиболее сложная ситуация сложилась на острове Октябрьском. Там затопило территорию рядом с филиалом Третьяковской галереи, проезжую часть и несколько дворов. Жильцы улицы Павлова оказались заблокированы в собственных квартирах. Вода подошла близко к подъездам и скрыла весь двор.
«Вот у соседа машину затопило, он в отъезде — не смог вовремя отогнать. Хуже всего жильцам дома № 38, оттуда вообще не выбраться. Я здесь живу с советских времён, никогда такого не видела», — говорит пенсионерка с маленькой собачкой на поводке.
Во двор на улице Павлова подогнали каналопромывочную машину «Гидротехника». Однако специалисты констатируют: проблема — в насосной станции, оперативно ликвидировать подтопления не удастся.
В администрации Калининграда уточнили, что здесь будут работать «до победного, пока вода не уйдёт». Помимо острова Октябрьского сложности возникли на улицах Клинической и Черниговской. Параллельно экипажи МБУ «Чистота» убирают с проезжей части мусор и песок, которые намыло во время ливня. Работы обещают завершить к утру.