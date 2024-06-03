«Город под водой»: как устраняли последствия потопа в Калининграде

Спустя пару часов после дождя вода ушла с большинства магистралей. Подтопленными остались лишь некоторые участки. Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru директор МБУ «Гидротехник» Руслан Орумбеков, накануне дождя все ливнёвки были исправны. «Мы проводили плановые работы две недели назад, привели в порядок все наши сети. Было бы не обидно, если мы недоработали и были засоры на коллекторах. А так — всё в норме. Проблема в том, что в Калининграде выпало рекордное количество осадков, и магистральные коллекторы не справились с объёмом воды», — пояснил специалист.