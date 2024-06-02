Областное правительство утверждает, что после проверки шести часов съемок с камер видеонаблюдения нарушений обнаружено не было. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что информация не соответствует действительности. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что официальных жалоб от участниц экзамена и их родителей не поступало. Однако позднее региональный министр образования Наталья Салогубова объявила, что взрослые, которые были задействованы при досмотре, отстранены от участия в едином госэкзамене, решение коснулось трех специалистов. Прокуратура и СКР организовали проверки.
Директор воронежской школы уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ
Директор школы № 11 Воронежа Лариса Хопрова написала заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию, сообщила мэрия. Выпускницы ранее жаловались, что в этой школе им приходилось снимать нижнее белье для прохода на ЕГЭ из-за металлодетектора. Информацию городской администрации об увольнении приводит ГТРК «Воронеж».
О проблеме школьники и их родители рассказали СМИ, Telegram-каналам и в соцсетях в конце мая. Как утверждалось, проверяющие из-за срабатывания металлодетектора просили школьниц снять бижутерию и разуться, а потом предположили, что срабатывают «косточки» в бюстгальтере. По данным местных СМИ, некоторые девочки сняли нижнее белье.