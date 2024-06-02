Директор воронежской школы уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ

Областное правительство утверждает, что после проверки шести часов съемок с камер видеонаблюдения нарушений обнаружено не было. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что информация не соответствует действительности. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что официальных жалоб от участниц экзамена и их родителей не поступало. Однако позднее региональный министр образования Наталья Салогубова объявила, что взрослые, которые были задействованы при досмотре, отстранены от участия в едином госэкзамене, решение коснулось трех специалистов. Прокуратура и СКР организовали проверки.