Андрей Панфёров выступил против дрифтеров в центре Новосибирска

Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области, комбат батальона «Вега» Андрей Панфёров выступил против дрифтеров на Красном проспекте.
По словам парламентария, молодые люди гоняют на машинах, громко включают музыку и мешают жителям ближайших домов спать. Он обратился к мэру Максиму Кудрявцеву с просьбой урегулировать ситуацию. Пока Панфёров не получил ответ.
Новосибирцы страдают от гонщиков не первый год. Летом любители быстрой езды перекрывают дороги, устраивают дрифт и нарушают общественный порядок.
«Это не ультиматум, это мои рассуждения, жителя города. Сделайте так, чтобы люди имели право в вечернее и ночное время отдыхать. Сделайте все, чтобы детишки, которые лежат в больнице на Красном проспекте, не вздрагивали от рева автомобилей», — указал Панфёров.