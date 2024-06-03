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Андрей Панфёров выступил против дрифтеров в центре Новосибирска

Он обратился к мэру Максиму Кудрявцеву.

Источник: Сиб.фм

Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области, комбат батальона «Вега» Андрей Панфёров выступил против дрифтеров на Красном проспекте.

По словам парламентария, молодые люди гоняют на машинах, громко включают музыку и мешают жителям ближайших домов спать. Он обратился к мэру Максиму Кудрявцеву с просьбой урегулировать ситуацию. Пока Панфёров не получил ответ.

Новосибирцы страдают от гонщиков не первый год. Летом любители быстрой езды перекрывают дороги, устраивают дрифт и нарушают общественный порядок.

«Это не ультиматум, это мои рассуждения, жителя города. Сделайте так, чтобы люди имели право в вечернее и ночное время отдыхать. Сделайте все, чтобы детишки, которые лежат в больнице на Красном проспекте, не вздрагивали от рева автомобилей», — указал Панфёров.