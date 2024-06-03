Андрей Панфёров выступил против дрифтеров в центре Новосибирска

«Это не ультиматум, это мои рассуждения, жителя города. Сделайте так, чтобы люди имели право в вечернее и ночное время отдыхать. Сделайте все, чтобы детишки, которые лежат в больнице на Красном проспекте, не вздрагивали от рева автомобилей», — указал Панфёров.