Что можно и нельзя делать в Оленин день 3 июня, который называют Длинные льны

Православная церковь 3 июня вспоминает святую Елену. В народе отмечают Оленин день. Однако у праздника существует еще одно название — Длинные льны. Оно связано с тем, что святую считали покровительницей льна. Кроме того, с указанного дня начинали сеять лен.
Что нельзя делать 3 июня
В Оленин день под запретом генеральная уборка. Все дело в том, что это может спровоцировать неприятности. Не следует 3 июня носить черную одежду. Предки верили, что это грозит конфликтами и ссорами в семье. Не рекомендуется заплетать волосы в косы.
Что можно делать 3 июня
По традиции, с 3 июля начинали сеять лен. Для этого выбирали самого высокого человека в деревне, чтобы и лен вырос высоким. Кроме того, в Оленин день старались есть только продукты белого цвета.
Согласно приметам, луна в кругах предвещает пасмурную погоду. В том случае, если ночью на небе не видно мелких звезд, то ждали дождь. Если кукушка кукует, то это указывает на хорошую погоду.