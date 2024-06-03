Что можно и нельзя делать в Оленин день 3 июня, который называют Длинные льны

В Оленин день под запретом генеральная уборка. Все дело в том, что это может спровоцировать неприятности. Не следует 3 июня носить черную одежду. Предки верили, что это грозит конфликтами и ссорами в семье. Не рекомендуется заплетать волосы в косы.