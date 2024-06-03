Какие угрозы для детей может таить в себе интернет, рассказали в МВД

Полиция рекомендует родителям соблюдать основные правила, которые помогут оградить детей от риска: Обращайте внимание на поведение и новые интересы ребенка; Обращайте внимание, если ребенок выполняет задания, полученные в интернете; Необходимо ограничить доступ детей к ресурсам, содержание которых может оказать негативное влияние на несовершеннолетних; Приучите детей не размещать личную информацию; Интересуйтесь на какие группы и сообщества в соцсетях подписан ваш ребенок; Объясните ребенку, что общение с незнакомцем может быть опасным; В случае обнаружения потенциальной угрозы немедленно сообщите в полицию.