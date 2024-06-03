Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие угрозы для детей может таить в себе интернет, рассказали в МВД

Впереди три месяца летних каникул — самое время разобраться в опасностях, которые интернет несет для детей. Что рекомендует полиция родителям, передает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: EL.kz

В силу своей личностной незрелости несовершеннолетние могут оказаться под неблагоприятным воздействием киберпространства. Посещая различные сайты, вступая в группы и сообщества, подросток может виртуально контактировать с незнакомыми людьми. Легко поддавшись убеждению, ребенок может запросто рассказать своему «новому другу»: номер банковской карты, номер телефона, пароли от личных кабинетов и аккаунтов, адрес проживания.

Более того, виртуальное общение с недоброжелателем может перерасти в реальное общение в жизни. Или же в поисках заработка несовершеннолетний может наткнуться на объявления, под видом которых набирают закладчиков-курьеров.

Полиция рекомендует родителям соблюдать основные правила, которые помогут оградить детей от риска: Обращайте внимание на поведение и новые интересы ребенка; Обращайте внимание, если ребенок выполняет задания, полученные в интернете; Необходимо ограничить доступ детей к ресурсам, содержание которых может оказать негативное влияние на несовершеннолетних; Приучите детей не размещать личную информацию; Интересуйтесь на какие группы и сообщества в соцсетях подписан ваш ребенок; Объясните ребенку, что общение с незнакомцем может быть опасным; В случае обнаружения потенциальной угрозы немедленно сообщите в полицию.

Интернет