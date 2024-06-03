Ищите другой путь: во Владивостоке на какое-то время перестанут ходить трамваи

Тем не менее утром люди смогут проехать в трамвае. Все, кто собирался добраться на этом общественном транспорте на работу, не столкнуться с проблемами. Найти новый способ добраться из точки А в т очку Б, предстоит только на два часа. Это не должно принести значительных неудобств для людей.