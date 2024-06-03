Ищите другой путь: во Владивостоке на какое-то время перестанут ходить трамваи

В администрации Владивостока предупредили жителей и гостей города о временных ограничениях в движении трамваев. 3 июня с 11:00 до 13:00 общественный транспорт будет недоступен, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«В связи с ремонтными работами будет произведено отключение напряжения контактной сети трамвая», — объяснили в мэрии.
Тем не менее утром люди смогут проехать в трамвае. Все, кто собирался добраться на этом общественном транспорте на работу, не столкнуться с проблемами. Найти новый способ добраться из точки А в т очку Б, предстоит только на два часа. Это не должно принести значительных неудобств для людей.
Отметим, что этим летом также приступили к асфальтированию участков от остановки Некрасовская в сторону Молодежной. К работам приступили вечером 2 июня, лишь в 6 утра специалисты закончили.