Кинофорум в Омске назвал победителей

— То, что происходит на Украине, страшно по своим масштабам. Современная война — это не только танки, авиация, артиллерия. Это борьба за умы, сердца людей. А книга — моя попытка доверительного диалога с читателями, которые от этого пока далеки, — поясняет Григорий Вдовин.