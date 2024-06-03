Кинофорум в Омске назвал победителей

Кредо фестиваля — «За нравственные идеалы, за возвышение души человека» — сегодня, когда мир находится в смертельной опасности, обретает особый смысл. По словам президента кинофорума Николая Бурляева, «Золотой Витязь» — это вклад кинематографистов в победу добра над злом.
«Тридцать третий» сумел удивить. Например, детское кино доверили оценивать омским кадетам. А высшей награды фестиваля удостоились послушники Валаамского монастыря, которые, странствуя по Египту, сняли документальный фильм «Родина монашества».
Конкурсные работы оценивались в шести номинациях. Гран-при игрового кино разделили режиссер Игорь Волошин за фильм «Повелитель ветра» (с Федором Бондарчуком в главной роли) и Илья Казанков за ленту «Позывной “Пассажир”.
Победу в номинации «Документальные короткометражные фильмы» одержал «Херсонес. Родина моей Родины» (Александр Смирнов и Александр Прохоренков). Статуэтку в категории «Дебютные и студенческие фильмы» вручили Меген Тарба за ленту «Путь». Лучшим фильмом для детей и подростков стала картина «Суворовец-1944» (режиссер Денис Казанцев). Лучшей анимационной лентой — «Сердце океана» (Наталья Харина, Алена Рубинштейн).
— То, что происходит на Украине, страшно по своим масштабам. Современная война — это не только танки, авиация, артиллерия. Это борьба за умы, сердца людей. А книга — моя попытка доверительного диалога с читателями, которые от этого пока далеки, — поясняет Григорий Вдовин.
Призом губернатора Омской области «За отображение бытия корневой, глубинной России» удостоен фильм «Мое русское Устье» Сергея Головецкого, посвященный жизни самого северного поселка России в условиях Арктики.
Дипломами «За творческий поиск и художественную смелость» отмечены четыре фильма омских кинематографистов: «Часы для Веры» Максима Горяинова, «Я иду тебя искать» и «Покоривший космос» Андрея Кириллова, «Поэт Никто» Светланы Веретенниковой.
Спецпризы от Омской епархии получили фильмы «Ксеньюшка» (Наталья Федченко), «Сынок» (Никита Куприянов) и «Родина монашества».
Кстати
Помимо кино форум подарил омичам авторский спектакль народного артиста России Виктора Сухорукова «Счастливые дни». Сергей Шакуров в сопровождении Омского симфонического оркестра прочитал пушкинскую «Полтаву» омским кадетам. Состоялась конференция на тему «Основы государственной культурной политики — будущее России», организованная Культурным фронтом России.