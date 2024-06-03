Кому летних дождей? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 3 по 9 июня

Следующего дождя иркутянам, увы, не придется долго ждать, уже ночью 5 июня в столице Приангарья также с вероятностью в 87% с небес польется вода. Осадков в среду прогнозируют до 20.2 миллиметров. Что и не удивительно, ведь метеорологи обещали, что в регионе количество осадков в июне превысит климатическую норму -подробности здесь. Ночью всего +10, днем потеплеет до +17 градусов, но возможность дождей сохранится — ожидают до 7.7 миллиметров.