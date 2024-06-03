Кому летних дождей? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 3 по 9 июня

Погода в Иркутске на неделю с 3 по 9 июня по большей части окажется дождливой. Метеорологи обещают дожди и днем, и ночью. К счастью, не все ближайшие семь суток. Так, днем в понедельник 3 июня существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске на неделю с 3 по 9 июня
— В Иркутске 3 числа переменная облачность, переменный ветер, который днем сменится на юго-восточный со скоростью 5−10 м/с, — рассказали в Иркутском Гидрометцентре. — Температура воздуха днем +22…+24 градуса.
В ночь с понедельника вторник за окном ожидается +10 градусов, переменная облачность и, по данным Гидрометцентра России, осадков не предвидится. Однако днем 4 июня в областном центре возможен небольшой дождь.
— Вероятность его 87%, выпадет до 0.8 миллиметров осадков, — дают прогноз синоптики. — Воздух в этот день прогреется до +23 градусов.
Следующего дождя иркутянам, увы, не придется долго ждать, уже ночью 5 июня в столице Приангарья также с вероятностью в 87% с небес польется вода. Осадков в среду прогнозируют до 20.2 миллиметров. Что и не удивительно, ведь метеорологи обещали, что в регионе количество осадков в июне превысит климатическую норму -подробности здесь. Ночью всего +10, днем потеплеет до +17 градусов, но возможность дождей сохранится — ожидают до 7.7 миллиметров.
Небольшой дождь обещают специалисты Гидрометцентра России и в ночь на четверг. 6 июня в Иркутске в ночные часы до +8 градусов и до 1 миллиметра осадков, днем же +17, но также существует вероятность дождя — небольшого и кратковременного.
— В пятницу 7 июня в Иркутске в течение суток осадков не ожидается, — говорят в Гидрометцентре страны. — Ночью +5 градусов, днем до +18, облачно с прояснениями.
Погода в Иркутске на неделю с 3 по 9 июня: прогноз на выходные
В ночь на 8 июня в региональном центре обещают малооблачную погоду, без осадков и до +7 градусов. Днем в субботу столбики уличных термометров поднимутся до +24. Отличный летний день для активностей и прогулок, с встреч с друзьями на свежем воздухе. Не зной и не холодно — такой прогноз, вероятно, благоприятен для большинства сибиряков.
Увы, выходной с отличной погодой на этой неделе окажется в единственном числе. В воскресенье, как указано на портале Гисметео, выпадет небольшой дождь, а температура воздуха составит +20 градусов.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 3 по 9 июня.