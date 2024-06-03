Что произошло в Хабаровском крае к утру 3 июня

В Хабаровском крае при пожаре пострадали дети. Возгорание случилось в деревянном доме на Степной улице в Князе-Волконском. Пожарные расчеты смогли быстро справиться с огнем, но веранда, крыша и стропильная система были уничтожены. В доме находились четверо детей и 52-летняя женщина, которая присматривала за ними. Трое несовершеннолетних были доставлены в медицинские учреждения.