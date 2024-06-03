Что произошло в Хабаровском крае к утру 3 июня

Госавтоинспекция Хабаровского края опубликовала сводку происшествий за 1 июня. В этот день произошло пять ДТП, пострадали пять человек, двое из которых погибли. Причиной двух смертельных аварий стали пьяные водители. Всего зафиксировано 423 нарушения правил дорожного движения, 21 пьяный водитель задержан, семь из них — в Хабаровске.
Прокуратура Советской Гавани проводит проверку после того, как четырехлетняя девочка упала в открытый канализационный люк в городе. Девочка получила травмы. Следственный комитет также проводит проверку по признакам уголовных дел о халатности и выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокурор поручил администрации закрыть доступ к канализации.
В Хабаровском крае при пожаре пострадали дети. Возгорание случилось в деревянном доме на Степной улице в Князе-Волконском. Пожарные расчеты смогли быстро справиться с огнем, но веранда, крыша и стропильная система были уничтожены. В доме находились четверо детей и 52-летняя женщина, которая присматривала за ними. Трое несовершеннолетних были доставлены в медицинские учреждения.