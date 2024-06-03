Без горячей воды во Владивостоке остались уже более 2000 домов

Во Владивостоке почти 2000 домов остались без горячего водоснабжения из-за гидравлических испытаний (3-й и 4-й этап) и реконструкции на местных теплоэлектроцентралях.
Согласно информации, предоставленной Приморскими тепловыми сетями (АО «ДГК»), 3 июня отключение для проведения тестов коснулось абонентов Первореченского, Ленинского и Фрунзенского районов, которые зависят от поставок тепла от ТЭЦ «Восточная» и ВТЭЦ-1.
С 3 по 7 июня запланировано проведение третьего этапа испытаний, который затронет 117 адресов в Первореченском и Ленинском районах. Параллельно проводится четвертый этап, который продлится с 3 по 11 июня, что приведет к отсутствию горячей воды у жителей Фрунзенского района, а также некоторых частей Ленинского и Первореченского районов, обслуживаемых Владивостокской ТЭЦ-1, затрагивая 593 адреса.
Список домов, отключенных от горячего водоснабжения из-за проведения испытаний:
Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54 В, 56, 56а, 56 В, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72;
Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8 В, 8 г, 10, 10а, 11, 11 В, 12, 12а, 12 г, 14, 14а, 14б, 14 В, 14 г, 16, 16а, 16б, 16 г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38 40;
Баляева: 58;
Карьерная: 1, 11, 13, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 3а, 52, 52;
Котельникова: 13, 15, 17, 21;
Ладыгина: 4, 5, 9, 9/1;
Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52 г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83 В, 85, 85а;
Руднева: 1, 1а, 1б, 3, 17;
Сабанеева: 8, 11, 13, 14 В, 15, 15/1, 16, 16 В, 18, 19, 21, 22, 22у, 23, 24;
Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12;
Снеговая: 18/п, 30, 41, 42а, 74, 79, 123, 125;
Флотский: 37/39.
Авраменко: 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17;
Авроровская: 4, 17, 24, 30;
Адмирала Фокина: 1, 3, 9, 9а, 9б, 9 В, 9 г, 11, 11а, 11б, 16а, 20, 22, 23, 24 В, 25, 27, 29, 31;
Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 24, 25/27, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 57, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90;
Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;
Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15;
Арсеньева: 6, 8, 9;
Батарейная: 2, 6, 8;
Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;
Береговая: 3;
Береговая: 3: .;
Береговая: 6, 8;
Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 35а, 36/38, 40;
Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12 В, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 50а, 64а, 66, 70, 72;
Западная: 13, 27;
Западная: 27 стр: .;
Западная: 29;
Захарова: 5;
Казанская: 1, 4, 4а, 5, 7;
Комсомольская: 2, 3, 7, 9, 17, 27а, 27 В, 27д, 29;
Корабельная Набережная: 1, 7;
Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 51а;
Краснознаменный: 5, 7, 9, 12;
Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 84, 86в;
Лазо: 12;
Лейтенанта Шмидта: 29;
Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66;
Луцкого: 16;
Мордовцева: 6, 8д, 12;
Морозова: 5, 7, 9;
Морская 1-я: 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16 В, 20, 27;
Московская: 1, 11, 13, 15;
Мыс Кунгасный: 3б, 5;
Мыс Чумака: 1, 1а;
Набережная: 1, 5 В, 7б, 9, 10, 13, 16, 20;
Некрасовский: 1, 3, 5, 18;
Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58;
Океанский: 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29, 34, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 48а, 50, 54, 66, 68, 70, 70а, 70 В, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 10б, 121а;
Октябрьская: 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 25б;
Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5 г, 7, 7а, 8, 9, 26, 27, 28, 41, 44;
Партизанский: 2а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45;
Перекопский: 3, 5, 7;
Пограничная: 12а, 12б, 15 В, 22, 22а, 26, 30;
Пологая: 16, 17, 18, 21а, 24, 28, 30, 31, 43, 50, 53а, 54а, 55, 60, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72а, 72у;
Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37 г, 38, 40, 46, 48;
Почтовая: 6;
Прапорщика Комарова: 1 В, 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35 В, 42, 45, 45а, 48, 52;
Рылеева: 8;
Садовая: 12, 22, 25, 27;
Самарская: 10а;
Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
Светланская: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 22, 29, 31, 31/0, 33, 35, 38, 41;
Семеновская: 3, 7, 9б, 15, 17, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34;
Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;
Союзная: 17, 19, 20, 20а;
Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 46, 48, 48, 49, 52, 54, 54 г, 56, 57, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64;
Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9, 9а, 12;
Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6 В, 6 г, 8д, 11, 13;
Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;
Трудовой: 1а, 13;
Уборевича: 3, 5а, 6, 6а, 8, 9а, 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;
Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 30, 32, 34, 36;
Фонтанная: 2, 3, 7, 10, 18, 18/2, 18а, 19, 31, 35, 36, 42, 42а, 44, 47, 47а, 51, 55, 61; Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 34а;
Чернышевского: 15;
Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11;
Ялтинская: 18.
Дополнительно, с 3 июня по 21 августа, реконструкция на ТЭЦ-2 оставит без горячей воды дома по 1004 адресам. Эти дома уже испытывают неудобства из-за испытаний с 27 мая.
Согласно данным, опубликованным на сервисе «Отключения воды и света» на сайте VL.ru, в общей сложности без горячей воды оказались дома по 2383 адресам. Кроме плановых работ и испытаний, дополнительные отключения вызваны аварийными ситуациями, такими как порывы труб.