Без горячей воды во Владивостоке остались уже более 2000 домов

Во Владивостоке почти 2000 домов остались без горячего водоснабжения из-за гидравлических испытаний (3-й и 4-й этап) и реконструкции на местных теплоэлектроцентралях.

Согласно информации, предоставленной Приморскими тепловыми сетями (АО «ДГК»), 3 июня отключение для проведения тестов коснулось абонентов Первореченского, Ленинского и Фрунзенского районов, которые зависят от поставок тепла от ТЭЦ «Восточная» и ВТЭЦ-1.

Кроме того, на ВТЭЦ-2 начаты работы, для выполнения которых необходимо прекратить подачу горячей воды в части Ленинского и Первомайского районов, где и до этого уже были перебои с горячим водоснабжением после предыдущих этапов проверок системы.