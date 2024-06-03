Приморцы могут узнать рыночную стоимость своей недвижимости

Утвержден порядок рассмотрения заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной цены Центром кадастровой оценки Приморского края.
Заявителями услуги являются физические и юридические лица, права или обязанности которых затрагивает кадастровая стоимость.
Государственная услуга предоставляется Учреждением, подведомственным министерству имущественных и земельных отношений Приморского края.
Ознакомиться с приказом министерства имущественных и земельных отношений Приморского края № 75 можно в «Приморской газете» № 38 на странице 62.
Максимальный срок предоставления государственной услуги — тридцать календарных дней.
Регламентом определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, перечень оснований для отказа в приеме документов, перечень оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в ее предоставлении.
Государственная услуга предоставляется бесплатно. Действия уполномоченного органа могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке. Досудебный порядок обжалования установлен в Регламенте.