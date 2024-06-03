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Приморцы могут узнать рыночную стоимость своей недвижимости

Определен порядок рассмотрения заявлений об установлении кадастра.

Источник: Reuters

Утвержден порядок рассмотрения заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной цены Центром кадастровой оценки Приморского края.

Заявителями услуги являются физические и юридические лица, права или обязанности которых затрагивает кадастровая стоимость.

Государственная услуга предоставляется Учреждением, подведомственным министерству имущественных и земельных отношений Приморского края.

Ознакомиться с приказом министерства имущественных и земельных отношений Приморского края № 75 можно в «Приморской газете» № 38 на странице 62.

Получить услугу можно, обратившись в Учреждение лично или по почте, с использованием регионального портала Госуслуг либо в МФЦ с заявлением об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.


Максимальный срок предоставления государственной услуги — тридцать календарных дней.

Регламентом определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, перечень оснований для отказа в приеме документов, перечень оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в ее предоставлении.

Государственная услуга предоставляется бесплатно. Действия уполномоченного органа могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке. Досудебный порядок обжалования установлен в Регламенте.

недвижимость