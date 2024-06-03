Приморцы могут узнать рыночную стоимость своей недвижимости



Максимальный срок предоставления государственной услуги — тридцать календарных дней.



Регламентом определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, перечень оснований для отказа в приеме документов, перечень оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в ее предоставлении.



Государственная услуга предоставляется бесплатно. Действия уполномоченного органа могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке. Досудебный порядок обжалования установлен в Регламенте.