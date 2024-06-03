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Дождь и северный ветер: какая погода будет в Хабаровском крае 3 июня

Продолжится тренд на похолодание, установившийся на выходных.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 58% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Аргументы и факты

В понедельник, 3 июня, в Хабаровском крае продолжится тренд на похолодание, который установился в конце выходных. С утра на юге региона ожидаются кратковременные осадки, на севере дожди будут идти весь день. Соответствующий прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +18…+20 градусов, к ночи похолодает до +8…+10 градусов. С утра кратковременный дождь, после обеда без осадков. Ветер северный, 9−14 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +17…+19 градусов, к ночи похолодает до +6…+8 градусов. С утра возможен кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Ветер северный, 9−14 м/с.

В Вяземском днём +18..+20 градусов. С утра и днём кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 6−11 м/с.

В Советской Гавани днём +11…+13 градусов, к ночи похолодает до +3…+5 градусов. Кратковременный дождь с утра и после обеда. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +8…+10 градусов, к ночи похолодает до +2… +4 градусов. Весь день будет идти небольшой дождь. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Охотске днём +9…+11 градусов. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7−12 м/с.