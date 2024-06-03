Дождь и северный ветер: какая погода будет в Хабаровском крае 3 июня

В понедельник, 3 июня, в Хабаровском крае продолжится тренд на похолодание, который установился в конце выходных. С утра на юге региона ожидаются кратковременные осадки, на севере дожди будут идти весь день. Соответствующий прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.