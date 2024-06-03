Подъем уровня воды ожидается в реке Мая в Аяно-Майского районе Хабаровского края

Главе Аяно-Майского района направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Обстановка на реках региона находится на круглосуточном контроле специалистов спасательного ведомства и всех заинтересованных структур. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.