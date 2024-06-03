Подъем уровня воды ожидается в реке Мая в Аяно-Майского районе Хабаровского края

По информации Дальневосточного УГМС, на реке Мая у села Нелькан Аяно-Майского района в период с 3 по 5 июня ожидается дополнительный подъем уровня воды на 20−40 см, до отметок категории неблагоприятного явления 560−580 см (отметка неблагоприятного явления составляет 560 см., опасного — 620 см.), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Анализируя гидрологическую обстановку в настоящее время и учитывая гидрометеорологический прогноз имеется вероятность подтопления жилых домов, приусадебных участков, дорог местного значения, полей, низких мест в населенных пунктах Нелькан и Джигда.
Отдел мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю провел анализ прогнозных данных. Согласно ему имеется вероятность подтопления жилых домов, приусадебных участков, дорог местного значения, полей, низких мест в населенных пунктах Нелькан и Джигда.
Главе Аяно-Майского района направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Обстановка на реках региона находится на круглосуточном контроле специалистов спасательного ведомства и всех заинтересованных структур. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.