Врио губернатора Дмитрий Демешин посетил стройплощадку Досугового центра в Хабаровске в ходе своей рабочей поездки. Двухэтажное здание, расположенное на улице Шевченко рядом с Комсомольской площадью, было построено в начале 2000-х годов, но не было введено в эксплуатацию. Для завершения строительства заключен инвестиционный договор. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Работы начались весной этого года и идут согласно графику. Ожидается, что они будут завершены до конца 2024 года.
После реконструкции Досугового центра часть помещений будет сдана в аренду под ресторан. Изначально оставшиеся площади планировались под проведение церемоний бракосочетания, но сейчас потребности в этом нет. Глава региона поручил разработать новые предложения по использованию этих помещений.
«Объект может служить универсальным пространством для региональных нужд и организации разнообразных мероприятий. Кроме того, важно улучшить внешний вид прилегающей территории. Этот Досуговый центр должен стать центром притяжения жителей и гостей края», — сказал Дмитрий Демешин.
Во время встречи рассмотрели вариант использования помещений Досугового центра в качестве общественного пространства для молодежи.