Врио губернатора Дмитрий Демешин посетил стройплощадку Досугового центра в Хабаровске в ходе своей рабочей поездки. Двухэтажное здание, расположенное на улице Шевченко рядом с Комсомольской площадью, было построено в начале 2000-х годов, но не было введено в эксплуатацию. Для завершения строительства заключен инвестиционный договор. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".