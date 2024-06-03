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Дмитрий Демешин посетил стройплощадку Досугового центра в Хабаровске

Реконструкция недостроя ведется по графику.

Источник: В. Реутов, правительство Хабаровского края

Врио губернатора Дмитрий Демешин посетил стройплощадку Досугового центра в Хабаровске в ходе своей рабочей поездки. Двухэтажное здание, расположенное на улице Шевченко рядом с Комсомольской площадью, было построено в начале 2000-х годов, но не было введено в эксплуатацию. Для завершения строительства заключен инвестиционный договор. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Работы начались весной этого года и идут согласно графику. Ожидается, что они будут завершены до конца 2024 года.

После реконструкции Досугового центра часть помещений будет сдана в аренду под ресторан. Изначально оставшиеся площади планировались под проведение церемоний бракосочетания, но сейчас потребности в этом нет. Глава региона поручил разработать новые предложения по использованию этих помещений.

«Объект может служить универсальным пространством для региональных нужд и организации разнообразных мероприятий. Кроме того, важно улучшить внешний вид прилегающей территории. Этот Досуговый центр должен стать центром притяжения жителей и гостей края», — сказал Дмитрий Демешин.

Во время встречи рассмотрели вариант использования помещений Досугового центра в качестве общественного пространства для молодежи.