Синоптики рассказали, что принесет погода в Иркутске 3 июня 2024

Погода в Иркутске 3 июня 2024 не изменяет себе: столица Приангарья продолжает греться в летних лучах солнца, вот только на безоблачное небо жителям города надеется не стоит. Об этом рассказали в ФГБУ «Иркутское УГМС».
Погода в Иркутске 3 июня 2024
— Погода в Иркутске 3 июня 2024 будет облачной и без существенных осадков. За окном +22…+24, ветер юго-восточный 5−10 м/c, — говорят синоптики.
Тем временем погода в Иркутской области 3 июня 2024 мало чем отличается от метеообстановки в областной столице. Все та же облачность и кратковременные осадки, местами дождь и грозы, вот только ветер вновь бушует, доходя до 13 м/c. Температура +21…+26, однако, специалисты предупредили, что в отдельных районах области возможно похолодание до 0…-3 градусов.