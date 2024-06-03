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Синоптики рассказали, что принесет погода в Иркутске 3 июня 2024

Облачность и +24 за окном обещает погода в Иркутске 3 июня 2024.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 54% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 3 июня 2024 не изменяет себе: столица Приангарья продолжает греться в летних лучах солнца, вот только на безоблачное небо жителям города надеется не стоит. Об этом рассказали в ФГБУ «Иркутское УГМС».

Погода в Иркутске 3 июня 2024

— Погода в Иркутске 3 июня 2024 будет облачной и без существенных осадков. За окном +22…+24, ветер юго-восточный 5−10 м/c, — говорят синоптики.

Тем временем погода в Иркутской области 3 июня 2024 мало чем отличается от метеообстановки в областной столице. Все та же облачность и кратковременные осадки, местами дождь и грозы, вот только ветер вновь бушует, доходя до 13 м/c. Температура +21…+26, однако, специалисты предупредили, что в отдельных районах области возможно похолодание до 0…-3 градусов.