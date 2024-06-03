Синоптики рассказали, что принесет погода в Иркутске 3 июня 2024

Тем временем погода в Иркутской области 3 июня 2024 мало чем отличается от метеообстановки в областной столице. Все та же облачность и кратковременные осадки, местами дождь и грозы, вот только ветер вновь бушует, доходя до 13 м/c. Температура +21…+26, однако, специалисты предупредили, что в отдельных районах области возможно похолодание до 0…-3 градусов.