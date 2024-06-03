В Хабаровске летний сезон открыла детская железная дорога

В рамках профориентационной работы развитию детской железной дороги на ДВЖД уделяется большое внимание. За последние годы открыты несколько специализированных классов, обновлена пассажирская инфраструктура, проведена реконструкция пути. В течение лета практику на ДЖД пройдут более 210 ребят из 13 опорных школ ОАО «РЖД», расположенных в отдаленных поселках БАМа и Транссиба. Юные железнодорожники планируют перевезти более 10 тысяч человек.