В Хабаровске летний сезон открыла детская железная дорога

На Дальневосточной детской железной дороге в Хабаровске состоялось торжественное открытие 66-го летнего сезона. В мероприятии приняли участие руководители ДВЖД, правительства Хабаровского края, администрации города, а также ветераны-железнодорожники, жители и гости города, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ДВЖД.
Почетные гости осмотрели вокзал ДЖД, учебный корпус и общежитие для иногородних воспитанников. Традиционно от станции Пионерская отправился поезд с первыми пассажирами нового сезона. Также для гостей малой магистрали был организован праздничный концерт.
В рамках профориентационной работы развитию детской железной дороги на ДВЖД уделяется большое внимание. За последние годы открыты несколько специализированных классов, обновлена пассажирская инфраструктура, проведена реконструкция пути. В течение лета практику на ДЖД пройдут более 210 ребят из 13 опорных школ ОАО «РЖД», расположенных в отдаленных поселках БАМа и Транссиба. Юные железнодорожники планируют перевезти более 10 тысяч человек.
Детская железная дорога в Хабаровске будет работать во все дни недели, кроме понедельника и вторника. Первый рейс отправляется в 10:00, последний в 16:20 (время местное).