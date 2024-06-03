В ряде посёлков Хабаровского края отключат свет

Администрация Нанайского района уведомляет жителей, что в ряде сёл 5 июня на несколько часов отключат подачу электроэнергии. Это связано с вырубкой деревьев вдоль линии электропередачи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Санитарная рубка будет производиться на отрезке Вознесенская — Иннокентьевка и Малмыж — Стройка. С 14:00 до 19:00 прекратится подача электроэнергии в посёлке Джонка и сёлах Лидога, Троицкое, Джари, Нижняя Манома, Найхин, Даерга, Дада, Гасси, Дубовый Мыс и Иннокентьевка.
Напомним, что в начале июня жители ряда населенных пунктов также останутся без телевещания в связи с плановыми профилактическими работами на передающем оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ».