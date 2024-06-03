Игорь Кобзев представил планы развития Иркутской области на ВДНХ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Она проходит на ВДНХ и в рамках мероприятия 2 июня прошла пленарная сессия «Пространство будущего: Ангаро-Енисейский макрорегион», где глава области рассказал о том, как будет развиваться регион в сферах добывающей отрасли и машиностроении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.