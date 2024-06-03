Игорь Кобзев представил планы развития Иркутской области на ВДНХ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Она проходит на ВДНХ и в рамках мероприятия 2 июня прошла пленарная сессия «Пространство будущего: Ангаро-Енисейский макрорегион», где глава области рассказал о том, как будет развиваться регион в сферах добывающей отрасли и машиностроении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.
— Свыше 30% в структуре валового регионального продукта занимает добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Это базовые отрасли, определяющие специализацию региона и обеспечивающие основу для развития других секторов экономики, — сказал Игорь Кобзев.
Было сказано и о проектах по добыче золота. Сегодня регион находится на первом месте в стране по запасам драгоценного металла и обладает 31 процентом от всех запасов России. Что касается добычи золота, то по этим показателям Приангарье находится в первой пятерке.
Кроме того в Иркутской области сосредоточены 46 месторождения углеводородного сырья, его добыча занимает 20 процентов валового регионального продукта. В Жигаловском районе реализуется стратегически важных государственный объект — освоение Ковыктинского месторождения. Помимо этого перспективным направлением развития региона является машиностроение, за последние пять лет объем продукции в этой отрасли увеличился в полтора раза.