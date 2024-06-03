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Летняя жара пришла в Челябинскую область

В понедельник, 3 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы Температура воздуха днем составит от +25 до +30 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 65% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: МК.RU Челябинск

В понедельник, 3 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы Температура воздуха днем составит от +25 до +30 градусов. Ветер юго-западный, западный 3−8 метров в секунду, при грозе порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов. Ветер юго-западный, западный 3−8 метров в секунду, днем порывы до 12.

День Ангела сегодня, 3 июня, у Андрея, Елены, Константина, Михаила и Федора.

Между прочим, 3 июня 2024 года отмечают Еленин день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя заниматься уборкой. Например, мытье полов может оставить семью без денег. В связи с этим лучше навести порядок стоит заранее.