Летняя жара пришла в Челябинскую область

В понедельник, 3 июня, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы Температура воздуха днем составит от +25 до +30 градусов. Ветер юго-западный, западный 3−8 метров в секунду, при грозе порывы до 14.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов. Ветер юго-западный, западный 3−8 метров в секунду, днем порывы до 12.
День Ангела сегодня, 3 июня, у Андрея, Елены, Константина, Михаила и Федора.
Между прочим, 3 июня 2024 года отмечают Еленин день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя заниматься уборкой. Например, мытье полов может оставить семью без денег. В связи с этим лучше навести порядок стоит заранее.