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Погода в начале лета в Приморье и Владивостоке будет «типичной»

Синоптики озвучили прогноз на начавшуюся рабочую неделю.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 61% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: PrimaMedia.ru

В начале рабочей недели на юге Дальневосточного региона установится стандартная для начала лета синоптическая ситуация: над континентальными районами поле пониженного, на прибрежными — повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. Такие данные озвучили синоптики портала «Примпогода». Никакой необычной для начала этого времени года погоды не ожидается.

В континентальных районах Приморского края неустойчивая погода, с развитием конвекции и под влиянием быстро смещающихся атмосферных фронтов временами будут идти кратковременные дожди с грозами. На приморском побережье гребень антициклона удержит погоду без существенных осадков, местами очаги тумана и мороси.

Как уже сообщалось ранее, в понедельник, 3 июня, минимальная температура воздуха составит +7…+12 °С, на востоке +1…+6 °С. Максимальная температура поднимется до+17…+24 °С, на восточном побережье +9…+14 °С.

Во вторник и среду, 4 и 5 июня, температурный фон понизится на 1−3 градуса.

Во Владивостоке в понедельник, 3 июня, преимущественно без осадков. Температура ночью +10…+12 °С, днем +15…+19 °С. В дальнейшем временами туман и морось, станет прохладнее: ночью +8…+11 °С, днем +13…+17 °С.