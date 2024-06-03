Погода в начале лета в Приморье и Владивостоке будет «типичной»

В начале рабочей недели на юге Дальневосточного региона установится стандартная для начала лета синоптическая ситуация: над континентальными районами поле пониженного, на прибрежными — повышенного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. Такие данные озвучили синоптики портала «Примпогода». Никакой необычной для начала этого времени года погоды не ожидается.