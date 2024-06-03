Мамы футболистов выступили против детской площадки в Новосибирске

По информации портала VN.ru, в Новосибирске по адресу на улице Полтавской планируют снести футбольное поле для организации игровой площадки.
«Футбольное поле на старом жилмассиве Юго-Западного демонтировали, оно находилось на придомовой территории Полтавской 33. Площадок на массиве много, считай, в каждом дворе, а вот поле было единственным», — рассказала местная жительница.
Теперь мамы не могут договориться насчет другого досуга их детей.
Напомним, что в Новосибирске комбат Андрей Панфёров выступил против дрифтеров.