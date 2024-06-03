Нога онемела и сильно болела: из мужчины извлекли 15-сантиметровый тромб

Сложный тромбоз зафиксировали на уровне общей подвздошной и поверхностной бедренной артерии. Сосудистый хирург Андрей Нестеров отметил, что медработники среагировали очень быстро: операционную подготовили за полчаса, и пациента сразу же положили на хирургический стол. Операция длилась более двух часов.