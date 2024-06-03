Нога онемела и сильно болела: из мужчины извлекли 15-сантиметровый тромб

Врачи Тысячекоечной больницы во Владивостоке прооперировали 57-летнего мужчину, у которого обнаружили острое нарушение кровообращения в ноге. У пациента диагностировали сложный тромбоз, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Сложный тромбоз зафиксировали на уровне общей подвздошной и поверхностной бедренной артерии. Сосудистый хирург Андрей Нестеров отметил, что медработники среагировали очень быстро: операционную подготовили за полчаса, и пациента сразу же положили на хирургический стол. Операция длилась более двух часов.
Тромб размером в 15 сантиметров успешно извлекли, кровоток восстановился. Специалисты спасли мужчине жизнь. Он чувствует себя хорошо.
Врачи отметили, что одна из причин заболевания — курение. Зачастую оно может служить катализатором для развития тромбоза.
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