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Нога онемела и сильно болела: из мужчины извлекли 15-сантиметровый тромб

В Приморье мужчина едва не потерял ногу из-за тромба.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Тысячекоечной больницы во Владивостоке прооперировали 57-летнего мужчину, у которого обнаружили острое нарушение кровообращения в ноге. У пациента диагностировали сложный тромбоз, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Сложный тромбоз зафиксировали на уровне общей подвздошной и поверхностной бедренной артерии. Сосудистый хирург Андрей Нестеров отметил, что медработники среагировали очень быстро: операционную подготовили за полчаса, и пациента сразу же положили на хирургический стол. Операция длилась более двух часов.

Тромб размером в 15 сантиметров успешно извлекли, кровоток восстановился. Специалисты спасли мужчине жизнь. Он чувствует себя хорошо.

Врачи отметили, что одна из причин заболевания — курение. Зачастую оно может служить катализатором для развития тромбоза.

Ранее «КП» писала о 12-летней танцовщице, которая не могла заниматься любимым делом из-за опухоли. Медики провели операцию.

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