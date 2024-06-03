Новосибирский астрофотограф заснял вспышки на солнце

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял две вспышки на солнце. На это ему потребовалось 1,5 часа.
— Я снимал недалеко от Заельцовского парка, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков.
Вспышки класса С3,7 считаются слабыми, а вот М2.0 уже средние.
Значит скоро новосибирцы снова смогут наблюдать полярное сияние. Напомним, что последний раз сильная магнитная буря была в середине мая. Это был третий по силе шторм за 150 лет.
— Кстати родоначальником этой бури была та же активная группа на Солнце, что и сейчас. Она совершила почти полный оборот вокруг Солнца и не потеряла своей активности, — отмечает астрофотограф.