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Новосибирский астрофотограф заснял вспышки на солнце

На это ему потребовалось 1,5 часа.

Источник: Предоставлено героем публикации

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял две вспышки на солнце. На это ему потребовалось 1,5 часа.

— Я снимал недалеко от Заельцовского парка, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков.

Вспышки класса С3,7 считаются слабыми, а вот М2.0 уже средние.

Значит скоро новосибирцы снова смогут наблюдать полярное сияние. Напомним, что последний раз сильная магнитная буря была в середине мая. Это был третий по силе шторм за 150 лет.

— Кстати родоначальником этой бури была та же активная группа на Солнце, что и сейчас. Она совершила почти полный оборот вокруг Солнца и не потеряла своей активности, — отмечает астрофотограф.

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