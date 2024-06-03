Второго июня жители Новосибирска наблюдали образование кратковременного смерча

2 июня 2024 года в послеобеденное время на территории пляжа в районе Юго-Западного жилмассива города Новосибирска наблюдалось образование мини-смерча. По свидетельствам очевидцев, продолжительность явления составила около 20 секунд, сообщает издание «Аиф — Новосибирск».
Смерч вызвал порыв ветра, который привел к частичному повреждению имущества граждан, отдыхавших на пляже. Очевидцы сообщают, что у них разлетелись легкие вещи, были засыпаны песком покрывала и пледы.
Через несколько минут вихрь самопроизвольно переместился в сторону от берега и рассеялся. Пострадавших в результате инцидента нет.
МЧС России рекомендует соблюдать осторожность при посещении пляжей и других открытых территорий, подверженных возникновению опасных метеорологических явлений.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирскую область ожидает экстремальная жара.